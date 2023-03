Mbacké - les doléances des populations en souffrance : Le maire Gallo Bâ de Benno foudroyé par son propre camp Fin du délai de grâce pour l’édile de Mbacké, six mois après avoir été porté à la tête de la municipalité. Le maire Gallo Bâ est invité par ses propres camarades de Benno bokk yaakar (Bby) à presser le pas dans la prise en charge des doléances des populations. Des doléances que l’actuel maire avait promis de résoudre au plus vite lorsqu’il a été interpellé lors de la campagne des élections locales de 2022.

C’est le responsable de Bby et non moins chef du service administratif et financier de l’hôpital Cheikh Ahmadou Khadim de Touba qui sonne le glas devant «ce laxisme dont Gallo Bâ fait montre».



Conviant les militants et sympathisants de la coalition Benno bokk yaakar de la localité à une assemblée générale d’investiture du Président Macky Sall en 2024, Serigne Mbacké Faye en a profité pour alerter sur les maux qui gangrènent les quartiers périphériques de Mbacké et dont la coalition Bby avait fait son thème de campagne.



Serigne Mbacké Faye, porté au pinacle par un public nombreux acquis à sa cause, a, du haut de la tribune, interpellé directement le maire Gallo Bâ devant les problèmes récurrents d’éclairage public, d’adduction d’eau et de déficit de structures sanitaires qui font lésion dans ces quartiers. Poursuivant son plaidoyer, il invite l’actuel ministre de la Fonction publique à s’employer dans l’urgence à la résolution de ces problèmes des populations.



Au cours de ce meeting à l’allure d’une véritable démonstration de force, des responsables politiques de la mouvance présidentielle, tapis dans l’ombre optant de déserter la base pour aller faire les yeux doux au président de la République, en ont pris pour leur grade. Serigne Mbacké Faye a réitéré sa fidélité et sa loyauté au Président Sall, non sans lui réaffirmer son soutien en perspective de la présidentielle de 2024.

