Mbeubeus : ‘’Père Aziz’’ et sa bande qui revendaient des produits périmées dans le marché, arrêtés Un réseau qui revendait des denrées alimentaires et divers autres produits périmés dans le marché, récupérés à la décharge de Mbeubeus, a été arrêté, mardi dernier, par la police de Malika. Aziz Seck, communément appelé ‘’Père Aziz’’, président de l’association des récupérateurs de la décharge de Mbeubeus et le chef de la bande, a été arrêté, en même temps que trois autres personnes dont deux dames. Les policiers qui ont fait une perquisition chez lui, ont mis la main sur des sacs de bouillons périmés, du café, des produits détergents et divers autres produits. ‘’Père Aziz’’, revendait principalement ses produits au marché de Thiaroye, via son réseau.

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Mars 2020 à 09:08 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos