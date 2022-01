Mbour: Cheikh Issa Sall de « Benno Bokk Yaakaar » bat Me Abdoulaye Tall, candidat d’Ousmane Sonko

Cheikh Cheikh Issa Sall de « Benno Bokk Yaakaar » fait l’exception dans sa localité. Il a remporté le plus grand nombre de bureaux vote de sa Commune. Il a même battu, Me Abdoulaye Tall, candidat d’Ousmane Sonko.



Ainsi, il a réalisé une très belle performance électorale. Tout le contraire de beaucoup de ses camarades de sa coalition qui risquent de perdre la Mairie de leurs localités.



