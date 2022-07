Mbour / Serigne Mamoune Mbacké Sidy : "Celui qui votera Macky Sall aura trahi les sénégalais..."

En effet, le petit fils de Mame Cheikh Anta Mbacké attaque avec la dernière énergie le régime de Macky Sall, considérant que la seule alternative qui s’offre aux Sénégalais face à la situation chaotique du pays causé par Macky Sall et Cie, c’est de sanctionner le parti au pouvoir dès les élections législatives en vue.



Et de renchérir : Serigne Mamoune Mbacké avertit les Sénégalais en affirmant : « en plus d’être un guide religieux, je suis un citoyen sénégalais comme tout autre. Je suis témoin oculaire de la souffrance des Sénégalais à cause de ce régime opportuniste. Certes, j’entretiens des rapports très étroits avec quelques membres du parti au pouvoir, mais cela ne m’empêchera jamais d’exprimer ma désolation de la manière dont le Sénégal est dirigé. Pire, ce régime promeut l’homosexualité en plus de détourner nos biens et vendre nos ressources naturelles. Donc celui qui votera Macky Sall en sera complice et trahira le Sénégal.



Le rôle classique d’un guide religieux est de combattre pour son peuple donc si le peuple a besoin de moi pour que je sois à ses cotés, je n’hésiterais pas pour prendre ce combat en main afin de libérer le peuple. »



Pour rappel, Serigne Mamoune Mbacké est le coordinateur de Bamba Independance Day, un événement de haute dimension célébré à Mbour chaque année à l’occasion du 4 avril...