Mbour Thiocé Est : Une dame meurt au cours d'une dispute avec son époux

Au quartier Thiocé Est, depuis le 27 décembre dernier, le décès de Diabou Doucouré (36 ans) est sur toutes les lèvres. La victime aurait été battue, selon son oncle, jusqu’à la mort par son époux. L’oncle de la victime accuse son gendre et indique qu’il rendait la vie de sa nièce difficile et ne ratait jamais l’occasion de la battre, depuis qu’il a pris une seconde épouse. Toujours selon l’oncle, le jour des faits, sa nièce avait appelé sa grande sœur pour l’informer que son mari venait de la répudier, nous apprend "Seneweb".



« Elle a dit à sa sœur que Daouda Samb avait jeté hors de la maison familiale, ses affaires. Et qu’il lui intimait de quitter la maison conjugale. Puis quelques minutes, après Diabou a rappelé pour dire que son mari était en train de la battre. Je prenais mon repas et j’ai tout arrêté pour me rendre chez Daouda, à mi-chemin, on m’a dit d’aller directement au dispensaire de Tefess. Arrivé là-bas, j’ai trouvé un cadavre. Le corps est encore à l’hôpital de Grand-Mbour. On attend toujours pour enterrer ma nièce », confie Diabel Diamé, oncle de la victime, Diabou Doukouré, qui laisse derrière elle trois enfants.



Joint au téléphone, Daouda Samb n’a pas voulu se prononcer sur cette affaire. « Je ne veux pas me prononcer là-dessus », dit-il au bout du fil.