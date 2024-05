Mbour : Un couple homosexuel français arrêté pour avoir acheté un enfant à 9 millions de FCFA

Un couple d’homosexuels de nationalité française, désirant adopter un enfant au Sénégal, a été arrêté par la Division nationale de lutte contre le trafic des migrants et pratiques assimilées (Dnlt). Leur plan d’acheminer clandestinement l’enfant en France a été déjoué, et cinq (5) personnes impliquées dans l’affaire.



Un ressortissant français ainsi que quatre (4) Sénégalais, dont deux (2) femmes sont inculpés pour « association de malfaiteurs, escroquerie, recel d’un enfant, complicité de délaissement d’un enfant, faux et usage de faux, traite de personnes, délaissement d’un enfant, recel d’un enfant et complicité de traite de personne. Ils ont été placés sous mandat de dépôt par le juge d’instruction en charge du dossier. Selon les informations, il s’agit d’un couple gay, incapable de concevoir un enfant, qui avait décidé d’adopter un enfant. C’est ainsi que l’un d’entre eux est vendu au Sénégal où il aurait acheté un enfant pour la somme de 9 millions de F Cfa, soit 15.000 euros.





Cependant, ils ont été appréhendés par la Dnlt alors qu’ils entreprenaient les démarches administratives pour emmener l’enfant en France. L’enquête a révélé que le démarcheur sénégalais, P. M. Guèye, avait facilité l’acquisition de l’enfant et fourni les documents nécessaires. Cette dernière a mis le couple gay en contact avec le ressortissant sénégalais P. M. Guèye à qui ils ont versé 15.000 euros (9.750.000 F CFA). Ce démarcheur leur a trouvé plus tard cet enfant ainsi que les actes d’état civil nécessaires (extraits de naissance pour l’enfant et sa supposée maman).



Par contre, le démarcheur a nié avoir encaissé la somme de 9.750.000 F Cfa pour vendre l’enfant au couple gay. Mais qu’il a reçu 200 euros dans cette affaire. Il a avoué aussi avoir recruté la dame A. Thiam pour s’occuper de l’enfant. La descente inopinée effectuée à Mbour a permis aux policiers de la Dnlt d’arrêter A. Boiro, mère biologique de l’enfant, et A. Thiam.



Sur instruction du procureur de la République, l’enfant de sexe féminin a été confié à l’AEMO de Dakar. Au terme de l’enquête, l’homosexuel français K. Pedron et les quatre Sénégalais M. A. Ndour, P. M. Guèye, A. Thiam et A. Boiro ont été déférés au parquet.



Rewmi