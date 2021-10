Mbour : des jeunes socialistes demandent le départ du PS de Bby Dans le département de Mbour, les jeunes socialistes invitent leur parti à quitter la coalition Benno Bokk yaakaar (Bby). Dans un communiqué, le secrétaire général de la jeunesse socialiste du département de Mbour, Malamine Fall, demande à ses camarades de rompre les amarres avec la coalition présidentielle et d’aller aux élections locales sous leur propre bannière.

Le feu couve dans la coalition présidentielle à Mbour. Le Parti socialiste (Ps) ne veut plus de son appartenance au sein de Bby. En effet, les jeunes camarades d’Aminata Mbengue Ndiaye qui se considèrent lésés par leurs allies de l’Alliance pour la République (Apr) souhaitent que leur parti présente une liste dans chacune des 16 communes du département de Mbour.



Dans un communique parvenu a notre rédaction, le secrétaire général de la jeunesse socialiste, Malamine Fall, dénonce un « manque d’élégance » des responsables de l’Apr.



A l’en croire, tous les militants du Ps de la commune de Mbour et du département sont ulcères par les informations selon lesquelles la coalition Bby a investi Cheikh Issa Sall a la mairie de Mbour.



« Cette décision prise de façon unilatérale est la preuve d’un grand mépris que l’Apr affiche à l’ endroit de ses allies », fulmine Malamine Fall. Rappelant que le Parti socialiste est membre fondateur de Bby et composante incontournable de la majorité présidentielle, il souligne que les Verts de Colobane ont fait preuve d’un engagement sans faille et d’une loyauté absolue envers le Président Macky Sall.



« Loin des intérêts crypto personnels et au prix de nombreux sacrifices, nous avons été la, quels qu’en soient le besoin et/ou le moment sans rien demander. Compte tenu de tous ces éléments et pour la mémoire de notre défunt guide et secrétaire général Ousmane Tanor Dieng, le Parti socialiste mérite plus de respect et de considération, affirme le patron des jeunes socialistes du département de Mbour.



Par conséquent, il demande à tous les militants socialistes de refuser d’être des marionnettes ou des suiveurs d’un pouvoir ou d’un parti politique.



« Mobilisons nous dans nos comites, sections et coordinations pour porter la révolte. Investissons nos candidats dans les 16 communes et au niveau du département. Ouvrons de larges concertations avec toutes les forces vives et les formations politiques de Bby soucieuses de garder leur dignité pour mettre en place de grandes coalitions au niveau local », a indique Malamine Fall. Il exhorte par ailleurs le Comite exécutif du Ps à siffler la fin de leur compagnonnage avec l’Apr et Bby.

