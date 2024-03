Me Abdoulaye Tine : « Si le Président ne démissionne pas d’ici le 2 avril… » L’avocat, Me Abdoulaye Tine a pris part en tant que membre du F24, à la conférence de presse de la nouvelle plateforme FDR. Pour lui, le 2 avril, au plus tard, à 23h 59, Macky Sall doit quitter le pouvoir. « Si le Président ne démissionne pas d’ici le 2 avril, l’opposition et les forces vives prendront leurs responsabilités car, elles ne comptent pas laisser le pouvoir sombrer », a-t-il préconisé.

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Mars 2024 à 22:04

Me Tine indique que la seule issue de sortie honorable pour le président de la République, c'est d’organiser l’élection comme le lui indique le conseil constitutionnel.



« Les discussions à Diamniadio n’ont aucun impact sur la décision du Conseil constitutionnel. C’est une décision qui s’impose à Macky Sall et aux autorités administratives. C’est ce qu’on appelle l’autorité de la chose jugée », a-t-il précisé sur "Dakaractu".



Pour ce cas de figure qui consisterait à constater la vacance du pouvoir après le 2 avril, Me Tine rappelle que du côté de l’opposition et des forces vives, les dispositions ont été prises. « Nous avons un comité d’experts qui se charge de mener les travaux dans le sens de cette situation qui risque de créer une vacance du pouvoir après le 2 avril. Mais que les Sénégalais soient rassurés. Nous ne serons pas orphelins d’un dirigeant », ajoute-t-il.



Ousmane Wade