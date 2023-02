Me Aissata Tall Sall offre à Kaliphone, l'homme qui insultait Macky Sall, un passeport diplomatique

Dans une volonté de narguer les Sénégalais, l’insulteur Kaliphone, de son vrai nom Kalidou Babaly, né le 31 octobre 1981, a brandi sur les réseaux sociaux son passeport diplomatique obtenu le 05 août 2022. Le précieux document devrait expirer en août 2025. Seulement Kaliphone a su cacher l’information depuis près de 6 mois parce que, pour les Sénégalais, il a été piégé par le Président Macky Sall qui l’avait fait revenir à Dakar pour l’y enfermer après avec impossibilité pour lui de repartir dans l’Hexagone, informe LeTémoin.



Cela avait fait beaucoup de bruit. Kaliphone lui-même avait indiqué qu’il était dans l’impossibilité de retourner en France. Ce qui avait choqué l’opinion, c’est que cet individu, qui passait ses journées à insulter le Président et sa famille, ait pu être reçu au niveau de la résidence du Sénégal à Paris lors d’une visite du couple présidentiel en France. Il avait été non seulement reçu en audience mais aussi convié à souper ! Cette audience avait suscité une indignation générale y compris dans les rangs de la majorité présidentielle. Le cadeau fait à Kaliphone est incompréhensible.



C’est une prime au dérapage puisque, aujourd’hui, il serait difficile de sanctionner d’autres Sénégalais qui insulteraient le président de la République. En tout cas, on ne comprend guère que le ministre des Affaires étrangères puisse donner à Kaliphone un passeport diplomatique. Me Aïssata Tall Sall insulte ainsi la diplomatie sénégalaise parce que même si les directives viennent du président de la République, la dignité aurait consisté de sa part à refuser de s’exécuter…quitte à rendre le tablier.

