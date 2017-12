Me Aissata Tall Sall sur le dialogue national : "Macky Sall, Mbala ngua nane name, neefa "¤ Me Aissata Tall Sall estime que pour que le dialogue national entre les forces vives de la nation puisse prendre forme, il faut un minimum de bonne foi et ce n'est pas le cas avec Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Décembre 2017 à 09:45 | | 0 commentaire(s)|

¤" Avant de parler de dialogue, il y des préalables "

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook