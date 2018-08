Me Alioune Badara Cissé: “le Médiateur de la République est bien en place et à sa place”

L’ancien ministre des Affaires étrangères a brisé le silence, pour mettre les points sur les ‘’i’’. En effet, interpellé par Source A sur sa supposée démission de ses fonctions de médiateur de la République, Me Alioune Badara Cissé s’est voulu ferme. « Le médiateur de la République est bien en place et à sa place », a-t-il insisté.



« Nul membre du gouvernement ne se sera entretenu avec moi aux fins de me demander de renoncer à quoi que ce soit et n’en a eu ni le temps ni l’occasion », éclaire-t-il.



D’ailleurs, comme pour faire taire les rumeurs, le commandeur de l’ordre du mérite du Niger en rajoute : « le médiateur de la République est bien en et à sa place ».













Source A

