Me Antoine Mbengue, avocat de l’Etat : « Des Responsables du régime libéral doivent être interpellés sur l’affaire des contrats pétroliers » Me Antoine Mbengue, avocat de l’Etat et non moins responsable de l’Apr a estimé que « Des responsables du régime libéral de Me Abdoulaye Wade doivent être interpellés dans l’affaire des contrats pétroliers et gaziers », sur la RFM. Il souligne, à ce titre, que « Macky Sall n’a fait que signer les décrets d’approbation ». Pour l’avocat, « si l’affaire ne se limite qu’à Macky Sall, c’est que le débat est politique ».

