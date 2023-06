Me Bamba Cissé: "Nous avons toujours dit que Ousmane Sonko n'a jamais violé, sur ce point la justice nous a donnés raison..."

"C'est important de lancer le mot. Les deux infractions pour lesquelles Ousmane sonko avait été renvoyé, je vois que pendant deux ans, on nous a vendus un dossier de viols. Nous avons toujours dit que Ousmane Sonko n'a jamais violé, sur ce point la justice nous a donnés raison", a déclaré Me Bamba Cissé, après le verdict du procès qui opposait Sonko à Adji Sarr.



Il ajoute: " Sur ce point, il (Ousmane Sonko) n'a pas menacé Adji Sarr, il y a conspiration dans cette affaire. Il y a une peine qui ne permet pas à Ousmane Sonko d'être candidat. A l'état actuel des choses, Ousmane Sonko ne peut pas être candidat. Ce n'est pas possible de faire appel en matière de contumace."





