Me Bamba Cissé, avocat de Sonko: «Si la confrontation était un combat, ils l'ont perdu»

«Si la confrontation était un combat, on peut dire que la partie adverse a perdu. On attendait la fille pour qu’elle vienne nous fournir les preuves de l’existence d’un viol. Mais, elle n’a pas voulu s’affirmer et s’est retranchée dans un silence qui nous a nous-mêmes surpris », a expliqué Me Bamba Cissé après la confrontation..



«On pensait qu’elle allait être d’attaque avec des preuves vidéos, dont elle disait qu’elle avait à sa disposition et qu’elle remettrait au Juge. Donc, ce silence de Adji Sarr nous a étonné. Ils ont carrément perdu la bataille de la confrontation et ils le savent», dit-il.



Ainsi, Me Bamba Cissé estime que Sonko a été très cohérent dans sa ligne de défense. Il n’a pas voulu répondre aux questions des avocats. Et, il leur a expliqué la raison. Cette raison, Adji Sarr ne vous la dira pas, ses avocats aussi. Pour ce qui concerne le procureur, il l’a dit en conférence de presse : il le considère comme un membre actif du complot. Mais, Sonko a répondu aux questions du Juge.