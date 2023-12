Me Clédor Ly aprés l'annulation de la radiation de Sonko: "Cela montre que dans ce pays, il y a des juges qui ont le courage de dire le droit" Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Décembre 2023 à 18:12 | | 0 commentaire(s)| Me Ciré Cledor Ly, membre du pool d’avocats de Ousmane Sonko, s’est réjoui de la décision rendue par le juge du tribunal d’instance hors classe de Dakar. "Le juge de Ziguinchor a été confirmé et cela montre que dans ce pays, il y a des juges qui ont le courage de dire le droit", a t-il dit, non sans soutenir que cette victoire appartient au peuple sénégalais...



