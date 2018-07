Me Clédor Ly revient sur l'arrêté de la Cedeao et de la défaite de l'Etat contre Karim Wade Retour avec la défense du Maire de Dakar sur l'arrêté de la CEDEAO et les derniers développements du procès de l'Etat sénégalais contre Karim Wade.

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Juillet 2018 à 22:32 | | 0 commentaire(s)|

Dakar Matin

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook