Me Djibril War : “Tanor Dieng n’avais pas le choix…”

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Juillet 2018 à 12:05 | | 0 commentaire(s)|

La décision du Parti socialiste de se ranger derrière Macky Sall, en direction de la présidentielle de 2019, est la plus sage des décisions que Ousmane Tanor Dieng et Cie pouvaient prendre.



Car, selon Me Djibril War qui s’est confié à SourceA, ils n’avaient pas le choix. Pas du tout selon le député et non moins patron de l’Ecole du parti de l’Alliance pour la République (Apr).



“Ousmane Tanor Dieng n’avait pas le choix et s’il s’aventurait à se présenter à la présidentielle contre le candidat Macky Sall, il nous entendrai”, a-t-il déclaré.



A son avis, nul n’a besoin de se torturer les méninges pour comprendre la posture du Ps. “Les socialistes ont compris que Macky les a comblés de bons actes ; donc, ce Parti ne songe même pas à rompre l’alliance avec le régime”, dira-t-il.

Actusen.sn

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook