Me El Hadj Diouf, avocat Barthélémy Dias :"Diakhléna, Sénégal nekatoul démocratie, lou nekh bour rek" Commentant la condamnation du maire de Mermoz Sacré Cœur, Barthélémy Dias à six mois de prison pour outrage à magistrat et à appel à l’insurrection par le tribunal de Dakar, Me El Hadji Diouf a estimé qu’il va interjeter appel pour demander l’infirmation de cette décision, puisque selon le bouillonnant avocat, la place de Barthélémy Dias n’est pas en prison.

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Avril 2018 à 15:07



