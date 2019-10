Me El Hadj Diouf et Bassirou Diomaye Faye se traitent de tous les noms d’oiseaux sur le plateau de la 7TV

Au moment où ces lignes sont écrites, ça chauffe entre Me El Hadj Diouf et Bassirou Diomaye Faye de Pastef. Interpellé au cours de l’émission, le Chef de Copil a rappelé Me El Hadj son passé de vi*leur. Mais, Me Diouf ne s’est pas laissé faire en traitant le partisan de Sonko de bâtard et de tous les noms d’oiseaux.

Me El Hadj Diouf menace de quitter le plateau si le membre de Pastef reprend la parole.

La journaliste a supplié l’avocat de ne quitter le plateau...

