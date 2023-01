Me El hadj Diouf savonne Sonko : « Gnaména Yalla, Yabaaté Na… Maham Diallo Du Moromam »

Comme à son habitude, le président du PTP n’a pas fait de cadeaux à celui qui semble être un de ses désormais pires adversaires politiques. Incohérences, contre-vérités et manipulations, tout est bien énuméré par Me El Hadji Diouf pour tirer sur Ousmane Sonko qui est sorti ce matin pour se défouler sur le juge d’instruction concernant le dossier Sweet Beauté. L’avocat de Adji Sarr tout en se désolant des propos qu’il considère comme irrespectueux et inappropriés sur une institution, invite le leader du Pastef à la retenue et à la responsabilité.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Me-El-hadj-Diouf-savonne...