Me Masokhna Kane, avocat de Sonko:" Mame Mbaye Niang veut une aggravation de la peine et la précipitation du Procureur prouve qu'il..."

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Avril 2023

Le collectif des avocats du leader du Pastef a tenu une conférence de presse pour se prononcer sur l'affaire Ousmane Sonko-Mame Mbaye Niang. "La précipitation du Procureur prouve qu'il obéit à des ordres car ce qu'il a fait ce n'est pas du tout habituel . Ces gens veulent une aggravation de la peine", cogne Me Masokhna Kane.



Il persiste et signe: "Vous avez vu même que Mame Mbaye Niang, les 200 millions, il n'en veut pas, ce qu'il veut c'est une aggravation de la peine pour que Monsieur Sonko soit inéligible. Voilà l'objectif, et tout le monde sait que s'ils obtiennent cela, ça mettra le pays à feu et à sang, parce que personne ne l'acceptera".

Ndèye Fatou Kébé