Me Moussa Diop : « Nous lançons un appel à Boubacar Camara pour qu'il vienne avant 23 heures nous remettre nos document, passé ce délai, nous allons déposer une plainte » Rédigé par leral.net le Lundi 30 Septembre 2024 à 00:59

Compte tenu de la décision du parti Pastef d’aller seul aux législatives, le leader du parti AG/ Jotna, Me Moussa Diop et allié de la «Coalition Diomaye» a tout bonnement décidé de se frayer un chemin en briguant le suffrage des Sénégalais pour ces législatives anticipées 2024. Seulement, son désormais ex chargé des élections Boubara Camara a décidé de passer outre. C’est à travers un point de presse parcouru sur les réseaux sociaux que Me Moussa Diop sera informé de la décision de Boubacar Camara qui devait déposer les documents de AG/Jotna à la Dge. Dans un post sur les réseaux sociaux, Me Moussa Diop lance un ultimatum à son désormais ex poulain. « Nous lançons un appel à Boubacar Camara pour qu’il vienne très rapidement avant 23 heures nous remettre nos documents casiers judiciaires et autres pour qu’on puisse déposer avant minuit », a fait savoir Me Moussa Diop. Passé ce délai, précise-t-il, nous irons déposer au commissariat une plainte pénale contre sa personne.

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Me-Moussa-Diop-Nous-lanc...

