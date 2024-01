Me Moussa Diop invalidé: Son dossier de parrainage jugé incomplet

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Janvier 2024 à 17:57 | | 0 commentaire(s)|

Le candidat Me Moussa Diop fait face à une mauvaise nouvelle dans le cadre du contrôle du parrainage en vue de l’élection présidentielle de 2024. Le Conseil Constitutionnel a déclaré que son dossier est incomplet, entraînant ainsi, l’invalidation de sa candidature.



Le parrainage, instauré pour garantir la transparence et l’équité du processus électoral, impose à chaque candidat de recueillir un nombre spécifique de signatures provenant d’élus locaux et nationaux.



