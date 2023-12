Me Moussa Diop placé sous mandat de dépôt pour 6 chefs d’inculpation Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Décembre 2023 à 20:10 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien directeur général de Dakar Dem Dik, Me Moussa Diop, va passer vendredi sa première nuit en prison. Il est inculpé par le juge Mamadou Seck du 2ème cabinet pour « offense au Chef de l’Etat, actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, diffusion de fausses nouvelles, […] L’ancien directeur général de Dakar Dem Dik, Me Moussa Diop, va passer vendredi sa première nuit en prison. Il est inculpé par le juge Mamadou Seck du 2ème cabinet pour « offense au Chef de l’Etat, actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, diffusion de fausses nouvelles, diffamation, contrefaçon de sceau de l’Etat, faux et usages de faux » avant d’être placé sous mandat de dépôt. Face à la presse, le week-end dernier, le leader de Ag/Jotna avait fait état d’un supposé deal sur un contrat d’exploitation d’une mine de diamant impliquant des personnalités de l’Etat.



Source : Source : https://lesoleil.sn/me-moussa-diop-place-sous-mand...

