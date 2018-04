Me Nafissatou DIOP : « Le Président Macky Sall a un programme réaliste et un bilan visible » Selon elle, il n’y a pas l’ombre d’un doute quant à la victoire du Président Macky Sall, au premier tour, à l’élection présidentielle de 2019. Cette conviction, Me Nafissatou Diop la fonde sur des raisons objectives qui se résument au bilan du chef de l’Etat. Un bilan qui, au demeurant, est le résultat d’un programme bien élaboré et déroulé comme du papier à musique : le Plan Sénégal Emergent.



Rédigé par leral.net le Lundi 16 Avril 2018 à 13:44 | | 0 commentaire(s)|

A l’endroit de l’opposition qui a lancé un appel pour une mobilisation le 19 avril, jour de l’examen en plénière de la loi sur le Parrainage, Me Nafissatou Diop, un tantinet railleur, dira que « les Sénégalais ne suivront pas des pyromanes et des assoiffés de pouvoir ».







ANN : On vous a vu échanger des civilités avec Idrissa Seck lors d’une cérémonie de présentation de condoléances. Peut-on dire que c’est la paix des braves qui annonce des retrouvailles prochaines ?



Me Nafissatou DIOP : Nous sommes des Sénégalais. Et il est de coutume de taire les différends, surtout politiques, lors des moments de douleur. Idrissa Seck a tenu des propos courtois à mon égard et je lui ai rendu la pareille. Mais cela n’a rien à voir avec mon engagement politique. J’ai choisi de soutenir le Président Macky Sall parce qu’il a un programme à la fois pertinent et ambitieux pour le Sénégal. Je suis convaincue que le PSE va mener le Sénégal vers le développement mais également réduire drastiquement les inégalités sociales. C’est pourquoi je travaille aux côtés du Président Macky Sall pour lui assurer un second mandat parce qu’il le mérite et que c’est dans l’intérêt des Sénégalais.



Pensez-vous que le Président Macky Sall pourrait avoir un second mandat ?



Évidemment. Mieux, le Président Macky Sall va passer au premier tour. Son programme est réaliste et son bilan visible. Quand on est à Dakar, on a l’impression que rien ne va avec les syndicats et les politiques qui peignent en noir le pays, le miroir grossissant de la presse aidant, pour mettre la pression sur le gouvernement soit pour obtenir des avantages soit pour affaiblir le régime. Mais si vous allez dans l’intérieur du pays, vous voyez que la réalité et toute autre. Des villages qui n’ont jamais eu d’électricité en bénéficient aujourd’hui, de l’eau potable est arrivée dans des zones reculées. Sans compter les Bourses de sécurité familiale et la CMU. Pour quelqu’un qui vit à Dakar, cela peut paraître anodin mais pour ces populations ces acquis étaient inespérés. Allez leur dire que le Président Macky Sall ne travaille pas pour eux et vous entendrez leur réponse. Mais cela ne veut pas dire que Dakar est oubliée. Bien au contraire. Il fut un moment où on ne parlait que d’inondation, aujourd’hui ce problème est en train d’être dépassé. Tout le monde sait que la capitale est confrontée à un problème de logement. Le chef de l’État a baissé le loyer, mieux il développe le Pôle urbain de Diamniadio avec des logements à prix modérés. Et pour que les habitants de la nouvelle ville ne soient pas obligés de revenir à Dakar soit pour travailler soit pour des démarches administratives, le Président Macky Sall a décidé de délocaliser à Diamniadio certains ministères, agences de l’État et même des organismes internationaux. Voilà la vision du Président Macky Sall pour un Sénégal de Tous et pour Tous.

Quel est votre point de vue sur le Parrainage ?

Écoutez, je pense que l’opposition est en train de faire un aveu de taille. Elle est en train de dire aux Sénégalais qu’elle n’est pas capable d’obtenir 1% des électeurs inscrits alors qu’il faut 51 % pour gagner une élection présidentielle au premier tour. A mon avis, l’opposition veut une solution facile. Le pouvoir est trop sérieux pour qu’on la ramasse dans la rue sans coup férir. Et puis, on ne peut se permettre d’avoir une pléthore de candidats, comme ce fut le cas aux dernières Législatives, avec tout ce que cela coûte aux contribuables Sénégalais. Il faut rationaliser les candidatures et la caution ne peut pas à elle seule régler ce problème. Surtout qu’il est difficile de maîtriser l’origine de ces fonds. On a vu rien que des combats de lutte organisés a coup de centaines de millions.

Justement en parlant de rationalisation, autant instaurer le Bulletin unique

C’est l’erreur à ne pas commettre. Vous savez, le Bulletin unique présente beaucoup de difficultés. Aucun imprimeur sérieux ne s’engagerait à exécuter le marché de confection de ce Bulletin vue la kyrielle de couleurs des partis et des candidats. Il y aura forcément des ressemblances qui vont amener des confusions. Je crois que le Bulletin unique est plus un problème qu’une solution.

L’opposition menace de manifester le jour de l’examen du projet de loi sur le Parrainage. Qu’en pensez-vous ?

Encore une fois, c’est un aveu de faiblesse et d’échec. Cela démontre que l’opposition ne veut pas aller aux élections. Elle veut installer le chaos pour rendre le pays ingouvernable. Nous ne l’accepterons pas. Elle dit vouloir rééditer le coup du 23 juin. Mais elle oublie que le Parrainage n’a rien d’anti-démocratique contrairement au quart qualifiant du Président Abdoulaye Wade. Ici le mode de scrutin n’est pas touché. Le Parrainage est juste un moyen de rationaliser les candidatures. Mais si c’est la lutte contre le Parrainage qui est le programme alternatif de l’opposition, je crois que les Sénégalais ont mieux à faire que de suivre des pyromanes et des assoiffés de pouvoir.



Propos recueillis par Amadou DIOUF an-news.com/

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook