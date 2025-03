Me Ngagne Demba Touré expose une fraude massive de 1500 milliards Fcfa dans l’exportation d’or Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Mars 2025 à 16:29 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Me Ngagne Demba Touré/ Serigne Ndong Le Sénégal aurait perdu près de 1500 milliards de francs CFA en or, exportés illicitement entre 2013 et 2022, sans aucun contrôle de l'État ni contrepartie, selon Me Ngagne Demba Touré, Directeur général de la Société des Mines du Sénégal (Somisen S.A.), qui s'exprimait lors de l'émission Quartier Général sur TFM. D'après lui, cette situation résulte de l'absence de réglementation efficace sur la contrebande minière artisanale, facilitant ainsi l'exportation illégale d'une quantité d'or évaluée à 2,7 milliards de dollars. Il estime qu'avec des mécanismes de contrôle adéquats, cet or pourrait être conservé au comptoir national d'or. Vers la mise en place d'un comptoir national d'or Me Ngagne Demba Touré appelle à la création d'une chaîne de valeur autour de l'or pour exploiter pleinement cette ressource nationale. Il souligne que la mise en place d'un comptoir national d'or permettrait aux artisans locaux d'accéder à la matière première sur place. Il insiste aussi sur la nécessité de construire des infrastructures pour raffiner l'or localement, afin que les bijoutiers sénégalais en bénéficient, au lieu d'exporter ce métal sans transformation. « Si l'or doit être raffiné, cela doit se faire ici, au profit de nos artisans. Il faut aussi comprendre qu'un vendeur de bijoux n'est pas forcément un forgeron. Cela exige des moyens et des compétences spécifiques », précise-t-il. Face à ces pertes considérables, l'État prévoit de mettre en place des mécanismes de régulation pour stopper l'évasion de ces ressources stratégiques, selon le Directeur général de la Somisen.



Source : Source : https://atlanticactu.com/me-ngagne-demba-toure-exp...

