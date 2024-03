Me Ngagne Demba Touré libéré

Ngagne Demba Touré, a été liberé hier, quelques minutes après la libération d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye. Le greffier, patron de la Jeunesse patriotique du Sénégal (JPS), a été arrêté chez lui et conduit devant le juge d'instruction Mamadou Seck, 24 heures après son retour d'exil, informe "PressAfrikMe".



L'arrestation de Ngagne Demba Touré avait réveillé le courroux de ses collègues greffiers. Ces derniers avaient vigoureusement contesté son emprisonnement.

