Me Ousseynou Fall se défoule sur le juge : "Vous avez une courte carrière", et se fait exclure des...

Jeudi 8 Février 2018

C'est très tendu dans la salle d'audience numéro 4 du Palais de justice de Dakar. Me Ousseynou Fall et le Juge Malick Lamotte se donnent en spectacle. Après avoir vu le juge lui refuser la parole, l'avocat de la défense Me Ousseynou Fall s'est défoulé sur Malick Lamotte. « Depuis le début du procès vous m’avez refusé la parole. Un avocat, dans sa plaidoirie, a le droit de dire ce qu’il veut. On ne nous dicte pas notre conduite à prendre. Et, pour la bonne continuation des débats, laissez moi prendre la parole. J’ai le droit de défendre mon client. J’ai 35 ans d’expériences et vous, vous avez une courte carrière», martèle Me Ousseynou Fall. Poursuivant son argumentaire « Vous n’avez pas le droit de nous indiquer la démarche à fournir. Nous ne sommes pas des juges ».

Le juge Malick Lamotte réplique et menace : "Ne me forcez pas à prendre une mesure qui va déplaire l’ensemble des avocats". Ces propos ne calment pas pour autant la colère de l'avocat. Ce qui amène le juge à mettre sa menace en exécution. « Dans ce cas, j'ordonne comme mesure qu’on ne lui donne plus la parole dans ce procès », a fait savoir le juge Lamotte.



Source Dakarmatin

