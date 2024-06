Médecine personnalisée : L'Institut de Recherche en Santé de Surveillance Épidémiologique et de Formation a tenu sa 3ème réunion annuelle du consortium Europe-Afrique, ce mercredi Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Juin 2024 à 17:59 | | 0 commentaire(s)| L'Institut de Recherche en Santé de Surveillance Épidémiologique et de Formation a tenu ce mercredi, sa 3ème réunion annuelle du consortium Europe-Afrique sur la médecine personnalisée. Cette rencontre a été l'occasion de faire le point sur les avancées de la médecine personnalisée en général et d'explorer les possibilités de partenariats entre l'Europe et l'Afrique.



Accueil Envoyer à un ami Partager