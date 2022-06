Médiateurs de la crise politique : qui sont ceux qui ont éteint le feu ?

Le marabout Madany Tall, au premier chef de ce cercle de colombes de la paix, a chaussé ses babouches pour s’impliquer personnellement. Ce fut le cas de Maodo Malick Mbaye qui, malgré son appartenance dans le camp présidentiel, entretient de relations cordiales avec quelques ténors de Yewwi.



Babacar Ngom, le patron de Sedima, a usé de son entregent pour peser sur la balance. Le syndicaliste en chef, Modou Guiro, même en déplacement hors du pays, a aussi été très actif. Mais, des sources de Kritik renseignent que d’anciens officiers de l’Armée, maintenant à la retraite, ont aussi mis la pression sur Ousmane Sonko et compagnie pour sauvegarder l’intérêt du pays.



Et si dans les camps de YEWWI, certains leaders ont été durs à convaincre, des sources informent que de grosses pointure de YAW comme Ousmane Sonko, Dame Mbodji, Habib Sy et Khalifa Sall ont joué à fond la carte de l’apaisement pour éviter une journée sanglante pour le pays.