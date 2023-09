Médiation pour la libération de Nitdoff et Karim Xrum Xakh :Les rappeurs reçus par le ministre de la Justice

Cette rencontre entre le garde des sceaux et les ténors du hip-hop sénégalais entre dans le cadre d’une médiation pour la libération des rappeurs Nitdoff, Karim Xrum Xakh et des autres détenus politiques, nous apprend « Tribune ».



D’après une source de Seneweb, la médiation entreprise par les rappeurs serait en bonne voie et pourrait même très bientôt porter ses fruits.



Arrêté le 18 janvier dernier, le rappeur Nitdoff a été inculpé pour appel à l'insurrection, outrage à magistrat, appel à la violence, appel à la désobéissance aux institutions, menaces de mort à l'encontre des autorités judiciaires, injures publiques. Karim Xrum Xakh, quant à lui, a été arrêté et inculpé en mars dernier pour diffusion de fausses nouvelles, nous rappelle Tribune