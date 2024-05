Médiation pour une sortie de crise : L’Assemblée Nationale en concertation avec les travailleurs des collectivités C’est un mouvement d’humeur qui a trop duré. Mais jusqu’à présent, le gouvernement n’arrivait pas à trouver une solution à la grève des travailleurs des Collectivités territoriales. Et le ton se durcit des deux cotés. Justement pour une sortie de crise, l’Assemblée Nationale en concertation avec les travailleurs des collectivités



L’As nous informe que sous ce rapport, une inter commission composée de la commission de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat, des infrastructures et des transports, de la commission des lois, de la décentralisation, du travail et de droits humains, et de la commission des finances de l’Assemblée a rencontré les responsables du mouvement syndical.



Avec les travailleurs de collectivités territoriales, l’inter commission entend mener les échanges en vue d’une sortie de crise dans ce secteur qui dure depuis plus de 2 ans.



En effet, la représentation nationale entend contribuer à la résolution de cette crise qui impacte fortement les Collectivités. Ainsi, l’inter commission dirigée par Sokhna Ba du Parti de l’unité et du Rassemblement compte rencontrer l’Exécutif pour une solution définitive, nous annonce-t-on.





