Medina Baye , Cheikh Mahi Niasse met fin à la polémique: «Je ne prêche pour aucune obédience politique, je suis juste...»

Le Khalife général de Médina Baye Cheikh Mouhamadoul Mahi Niasse est revenu, lors de la Ziarra de Kossy, lieu où Baye Niasse avait lancé la «fayda» en 1929, sur la polémique suscitée par son discours tenu lors de la célébration de la naissance de son père à Taïba. En effet, certains avaient jugé ses propos très critiques à l'encontre de l'opposition, mais surtout à charge contre le président du Pastef, Ousmane Sonko. Et des commentaires violents et hors de propos à son encontre s'en étaient suivis. Mais le guide religieux a invité tous les disciples et Sénégalais qui se sont offusqués de ces propos irrespectueux adressés à lui, à savoir raison garder. «Ceux qui suivent les réseaux sociaux s'offusquent ces temps-ci des réactions malencontreuses à mon égard Mais j'invite tout le monde à savoir raison garder. Que personne ne soit fâché pour ça ou réagisse mal par rapport à ces attaques. Je pardonne à tout le monde», soutient le chef religieux lors de cet événement. Et le «serviteur de la communauté» comme l'appellent les disciples», d'enchaîner. «Je suis au service exclusif de Dieu et je suis soucieux aussi du devenir de ce pays. Mais je ne prêche pour aucune obédience politique. Notre mission est au-delà de toutes ces considérations», rassure-t-il, relate L'As.



Poursuivant sa communication, le guide religieux a estimé que ceux qui pensent qu'il ne devait pas tenir ces propos et que c'est une erreur, ont réagi à la hauteur de leur compréhension. «Moi je parle pour l'intérêt du Sénégal. Et ce que j'ai dit ne dépasse pas ce cadre» fait-il savoir, non sans souligner que chaque Sénégalais a le droit d'aimer ce pays et d'émettre son point de vue par rapport à la marche du pays. «Je suis un Sénégalais, au même titre que tout le monde, soucieux de l'avenir du pays .Nous voulons qu'il soit un pays prospère économiquement, socialement et sur le plan du savoir. Nous voulons d'un peuple qui va être un exemple pour l'humanité, comme l'avaient fait les pères fondateurs de cette nation», a prôné le khalife Cheikh Mahi Niasse.