Médina Baye 2024/Esplanade Mawlid Naby : Baye Ciss remercie ses collaborateurs, partenaires et souteneurs.

C’est fait ! L’inauguration de l’Esplanade Naby qui était prévue ce 14 septembre 2014 de l’Esplanade Mawlid Naby s’est tenue en présence du ministre de l’intérieur Jean-Baptiste Tine, du porte-parole du Khalif Cheikh Mahi Cissé, des autorités administratives, coutumières, des partenaires et fidèles qui ont rallié la place pour assister à la cérémonie. Laquelle s’est tenue en même tant que la cérémonie officielle du Gamou 2024 de Médina Baye. L’Esplanade Mawlid Naby qui peut contenir plus de 10 000 places a été construite en moins de 18 mois, pour un coût qui dépasse le milliard cinq cent millions FCFA. Cette belle bâtisse est érigée sur une surface de 3000 mètres carrés. Dans un face à face avec la presse, le directeur de l’Agence des grands travaux de la Fayda Tidjania (AGTFT), Baye Ciss, avait déclaré que « l’esplanade Mawlid Naby va être la première place d’une aussi grande taille dédiée au Prophète PSL ». Lors de l’inauguration, il a tenu à magnifier l’engagement de son équipe et de toutes les personnes qui l’ont soutenu à terminer dans le respect du timing pour la réception de l’Esplanade. Aussi, il s’est excusé par rapport à certains débordements durant les travaux, expliquant qu’il n’était animé que par sa ferme volonté de respecter le délai qui lui était imparti et surtout de réussir cette mission que le Khalife Serigne Mahi Cissé lui avait assignée.

