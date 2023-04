Médina Baye: Pape Malick Ndour, Ministre de la jeunesse promet une prise en charge de plus d’une dizaine d’employés de Médina Baye Tv Rédigé par leral.net le Lundi 17 Avril 2023 à 07:18 | | 0 commentaire(s)| Le Ministre de la jeunesse, Pape Malick Ndour, représentant le Président de la République, Macky Sall a rappelé la relation que son père, en sa qualité de Kinésithérapeute entretenait avec Mame Abdoulaye et la famille Niass. Son père, spécialisé dans ce domaine de la santé s’occupait de cette tâche pour la famille Niass de Médina Baye. En tant que Ministre de la jeunesse, il précise que l’emploi des jeunes est aussi, dans le domaine de ses compétences. Pape Malick Ndour a promet d’accompagner la nouvelle entreprise de télévision, Médina Baye Tv. Il promet de les mettre en relation avec la direction de l’emploi des jeunes pour une signature de convention, permettant de prendre en charge plus d’une dizaine d’employés de cette nouvelle chaine de télévision.



