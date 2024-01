Médina Ndiathbé ne décolère pas : les populations réclament justice pour Amadou Mbaye Diop tué jeudi par la Douane Les populations de Médina Ndiathbé et Médina Soubalo ne décolèrent pas, 24 heures après qu’un des leurs (Amadou Mbaye Diop), un fraudeur a été tué par balle par un douanier. Elles sont sorties en grand nombre pour déloger les élèves du lycée, barrer l’entrée et la sortie du pont de Médina Ndiathbé et brûler des pneus sur la route entre le croisement et la sortie du pont. Nous informe emedia.sn

Hier vendredi, les voitures en provenance de l’île à Morphil en destination du marché hebdomadaire de Galoya étaient obligées de rebrousser chemin et passer par le pont de Ngouye.



De tout âge confondu, les populations criaient « que justice soit faite pour Amadou sinon on va chauffer ici. Son meurtre ne passera pas par pertes et profits ».



Et la fumée continue d’envahir la localité de Médina Ndiathbé car les plus jeunes sortaient un peu partout des pneus et les plus acharnés réactivaient le feu. Des manifestations qui se sont poursuivies au-delà de 13 heures. On s’attend dans l’après-midi à une reprise des manifestations mais l’inquiétude plane surtout sur la tenue du marché hebdomadaire ce samedi.



