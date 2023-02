Meeting Pastef à Mbackè: Mouhamadou Lamine Massaly, Président UNR et PCA de l'ONFP raille Ousmane Sonko Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Février 2023 à 20:08 | | 8 commentaire(s)| Le PCA de l'ONFP, Mouhamadou Lamine Massaly, face à la presse, fustige et raille le leader de Pasteef. Ousmane Sonko, regrette-t-il, a instrumentalisé les jeunes qui ont attaqué et incendié la Sonatel, des stations d’essence et Senchan. L'homme réputé-mauvais calculateur, manipulateur, ne se gêne pas à prendre des positions les plus radicales pour brûler ce pays. Selon lui, l'expression «gatsa gatsa, renferme tout ce qu'il y a de plus négatif, de plus rétrograde et de plus nuisible pour une société qui aspire à s'épanouir.



