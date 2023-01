Meilleurs voeux: Abdoulaye Sow honore 23 cadres de l'Ordre National du Mérite

Vingt trois (23) cadres du ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène Publique ont été honorés par leur ministre tutelle, Abdoulaye Seydou Sow, par l’Ordre National du Lion et du Mérite. La cérémonie des meilleurs vœux a été faite ce mardi dans les sphères ministérielles de Diamniadio sous la présence de beaucoup de monde.

Le ministre a rendu hommage à ces braves travailleurs et a saisi une occasion pour saluer le travail du Président Macky Sall.



Fatou Fall Diattara

Abdoulaye Fall