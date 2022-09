Mémorial musée le Joola : Les familles des victimes tirent sur le ministre de la Culture Pour le 20e anniversaire du naufrage du bateau Le Joola, les familles des victimes ne verront pas le Mémorial musée comme promis. Elles accusent le ministre de la Culture d’être à l’origine du non aboutissement de ce projet par sa «négligence» et réclame la transparence dans sa réalisation.

À moins de deux semaines de la commémoration du 20e anniversaire du naufrage du bateau le Joola, l’association des familles des victimes est très en colère contre le ministre de la Culture. Pour elle, le mémorial musée qui devrait être inauguré par la même occasion par le chef de l’État ne sera pas prêt.



Les familles accusent Abdoulaye Diop de «négligence» dans la conduite de ce dossier. «Le mémorial n’est pas fini comme vous le constatez, le chef de l’État nous avait demandé un rapport chaque mois pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux. Nous sommes partis faire le premier rapport au cours duquel nous lui avons signifié que le mémorial ne pourra pas finir le jour-j. C’est important de le souligner parce que le président de la République avait prévu d’inaugurer le mémorial le 26 septembre, d’après le planning et il avait instruit son ministre de la Culture de respecter ce délai. Mais je suis dans le regret de le dire, le ministre n’a été à la hauteur de la tâche qu’on lui a confiée parce que quand le chef de l’État vous donne une mission aussi sacrée que le mémorial musée pour être dans les délais pour qu’il puisse venir l’inauguré, il faut tout faire pour qu’il soit fait», a déploré Éli Jean Bernard Diatta, le chargé des affaires juridiques de l’association des familles des victimes du Joola.



Les récriminations portent également sur la transparence dans la gestion de ce projet. «Il est important de préciser aussi, par rapport toujours à ce ministère, que jusque-là, les familles des victimes, les associations nationales, internationales, les rescapés et les orphelins ne disposent d’aucun budget du mémorial musée. Nous ne savons pas combien il coute. Nous n’avons aucun document sur ce projet. Donc, toutes les démarches entreprises par ce ministère ont écarté de facto l’association nationale qui leur a confié ce dossier. Récemment, ils ont envoyé un cabinet pour faire le tour de la Casamance pour aller voir les familles pour demander les biens des victimes. Nous disons que c’est une profanation que le ministère de la Culture a fait. Et cette profanation est dure de conséquence», M. Diatta.



Les retrouvailles entre Abdoulaye Diop et l’association des familles des victimes du Joola le 26 septembre prochain risquent d’être très tendues.



