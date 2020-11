Menace de mort sur sa mère : Un toxico-alcoolique, condamné à un an de prison

Le tribunal des flagrants délits de Dakar a infligé une peine d’emprisonnement d’un an ferme à Mouhamed Sall, alias Vieux Sall. Il est également contraint de payer une amende de 100 mille francs Cfa. Le tribunal l’a reconnu coupable des délits de menace de mort et violence et voie de fait. Fervent usager de chanvre indien, alcool et diluant, ce maçon de 31 ans, à chaque fois qu’il perd la tête, s’en prend à ses proches ou voisins. Cette fois, il est allé plus loin, en proférant des menaces de mort contre sa mère, Ndéye Ana Guèye.



Face à la juge, la dame meurtrie par les agissements de son fils déclare : « le jour des faits, il est entré dans ma chambre alors qu’on faisait le thé. Il a saisi la bonbonne gaz et l’a jetée. Il a dit qu’il allait me tuer. Il a causé tout ce vacarme parce qu’on tardait à lui servir son dîner ».



Sur l’état d’esprit de son fils, la partie civile soutient que celui-ci utilise tous les stupéfiants. Plus grave, le mis en cause n’a pas épargné la dame Ndéye Sanou Mbaye qui était venue intervenir. « Ce jour-là je l’ai vu tenir une arme et dire “je vais te tuer”. Il proférait des injures contre sa mère. Quand je suis venue intervenir, il m’a bousculée et s’en est pris à moi. Il proférait à mon encontre toutes sortes d’injures. Quand il est ivre, il s’en prend à tout le monde », a-t-elle témoigné.



Entendu à son tour, Mouhamed Sall dit Vieux Sall, né en 1989 et domicilié à Jaxaaye conteste les faits. Disant qu’il ne se souvient pas de grand-chose en ce qui concerne cette affaire, il jure qu’il ne détenait aucune arme le jour des faits. S’agissant des menaces de mort porté contre sa mère, il soutient : « une mère est sacrée. Pour rien au monde, je ne la menacerai de mort. Elle m’accuse à tort. Parce que je ne travaille plus, je suis mis à l’écart chez moi. Mes petits frères ont plus d’autorité que moi du fait de ma situation sociale », fulmine-t-il.



Dans son réquisitoire, le maitre des poursuites avait requis deux ans de prison ferme. « C’est le prototype de jeune qui ne respecte personne et qui sème la terreur partout où il habite. Il a menacé de mort sa mère en des termes très explicites et a proféré des menaces à l’endroit de celle-ci et du témoin. Selon le témoin, ce n’est pas un cas accidentel, il a l’habitude d’agir de la sorte », a relevé le substitut du procureur de la République. En sus de cette peine, le représentant du Ministère public avait réclamé une amende ferme de 500 mille francs Cfa.



En retournant après la prononciation de la sentence, Mouhamed Sall qui peine à cacher sa témérité, rouspète en pointant du doigt sa mère. C’est avec un air abattu que cette dernière a quitté la salle 1 du tribunal de Grande Instance de Dakar.

