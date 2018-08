Menaces de mort : Dominique Guédji Diouf condamné à 1 mois de prison et à payer 1 million de francs à... C'est la jalousie qui a envoyé Dominique Guédji Diouf en prison pour un mois. Le jeune homme, âgé de 29 ans, a été attrait à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar ce mercredi, pour menaces de mort destinées aux nommés Cheikh Ahmadou Bamba Ndiaye et Abdoul Thiam. Ces derniers faisaient les yeux doux à sa belle épouse d'après lui. En dehors de cette sanction pénale, le juge l'a également condamné à payer la somme d'1 million de nos francs à ses deux victimes.

Dominique Guédji Diouf est un homme d'une jalousie maladive. Après avoir soupçonné ses deux victimes de faire la cour à sa femme, il n'a pas tardé à réagir pour leur faire la fête. C'est ainsi qu'il a débarqué furieux dans le chantier de Cheikh Ahmadou Bamba Ndiaye en premier le 27 avril dernier. Là, il abreuve d'injures son antagoniste avant de se bagarrer avec lui. Séparés par les employés de ce dernier, il rentre et revient à la charge, accompagné de nervis.



N'ayant pas réussi à revoir à nouveau son rival qui s'était certainement caché, le sieur Diouf continue son chemin et se rend chez son deuxième ennemi, Abdoul Thiam. Ce dernier qui était absent, n'a pas heureusement été victime de son comportement violent. Mais, le fils à papa qui gardait toujours une dent contre ses présumés rivaux, continuait à menacer de les tuer. Et, ses protagonistes qui ont pris ses menaces au sérieux ont saisi Dame justice.



Attrait ce mercredi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, Dominique Guédji Diouf, teint noir, taille imposante n'est pas passé par quatre chemins pour reconnaître partiellement les faits. « J'étais emporté par la colère monsieur le juge. Je regrette vraiment mes agissements. Mais, je tiens à préciser que je n'étais pas armé au moment de me rendre chez mes victimes qui ne cessaient pas d'appeler ma femme. Bamba m'avait même blessé sur la tête au cours de notre bagarre. J'avais quelques taches de sang sur mes habits. A un moment donné, j'avais envisagé de porter plainte contre eux. Parce que, je ne pouvais plus supporter leurs comportements à l'endroit de mon épouse », s'est-il justifié.



Entendu à titre de témoin, l'employé du nommé Cheikh Ahmadou Bamba Ndiaye soutient : « Je ne connais que Cheikh Ahmadou Bamba Ndiaye qui est mon employeur. Le jour de sa bagarre avec Diouf dans notre chantier, c'est un collègue et moi qui les avions séparés. Mais, au moment de conduire Diouf dans sa voiture, j'ai vu qu'il cachait une arme au-dessous de sa ceinture. C'est quelques temps après qu'il est revenu à la charge. Lorsqu'il n'a pas retrouvé mon patron sur les lieux, il s'est adressé à moi en me disant : Dis à Bamba que je vais le tuer ».



Les parties civiles, représentées par leurs avocats ont réclamé chacun 5 millions de francs Cfa à titre de dommages et intérêts.



Selon Me Leyti Ndiaye qui a estimé que les faits sont graves et impardonnables, le prévenu est naturellement violent. « Il faut que le prévenu sache que sa femme n'est pas sa propriété privée. Elle a une vie sociale et professionnelle en dehors de sa vie conjugale. Malgré son amendement, il mérite une correction sévère. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il dégaine une arme en plein jour. Il l'avait fait dans un restaurant de la place », a révélé la robe noire, très en verve.



Le parquet qui a également fustigé le comportement « dangereux » du prévenu a requis une peine d'avertissement d'un mois d'emprisonnement ferme contre lui.



Quant aux avocats de la défense, ils ont sollicité la clémence. « Ce garçon a été bien éduqué par sa famille. Il a commis une erreur par faiblesse sentimentale. Quoi qu'on puisse dire, ses victimes constituent une menace pour la stabilité de son ménage. Donc, il faut faire preuve de compréhension à son endroit. Au lieu de chercher à le dépeindre comme quelqu'un de violent », a relevé Me Amadou Aly Kane.



Rendant sa décision, le juge a condamné le prévenu à un an d'emprisonnement, dont un mois ferme. Il doit aussi allouer à chacun de ses victimes la somme de 500 mille francs à titre de dommages et intérêts.











