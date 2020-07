Mercato - Sadio Mané "drague" un sénégalais et s'éloigne du Real Madrid Kalidou Koulibaly est courtisé un peu partout en Europe. Liverpool devra faire face à la concurrence. Manchester City, Manchester United, et Newcastle veulent tous s’offrir le crack Napolitain. Et le soutien de Sadio Mané viendra peut être peser sur la balance.

“Kalidou Koulibaly est un excellent défenseur, l’un des meilleurs à son poste. Je serai très heureux de partager le même club que lui puisque je le connais depuis des années.



On s’est d’abord fréquenté à Metz, avant de se retrouver en équipe nationale. Personne ne peut refuser Koulibaly dans son effectif. En tout cas, ce sera avec plaisir de partager Liverpool avec lui. Il sera le bienvenu”, a-t-il fait savoir.





Kalidou Koulibaly suit de près les sollicitations



Le défenseur central de Naples écoute attentivement les nombreux clubs qui se sont renseignés sur lui ces derniers mois. Même si Aurelio de Laurentiis a de nouveau fixé le tarif à 100 M€, l’international sénégalais, sous contrat jusqu’en 2023, a de grandes chances de changer d’air. Et c’est du côté de la Premier League que les contacts s’intensifient ces derniers temps.



