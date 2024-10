Mermoz : Un agresseur tué, après une agression contre une femme enceinte

Les questions d’insécurité font encore l’actualité dans la capitale sénégalaise. Un cas d’agression a viré au vinaigre pour les auteurs de la forfaiture. D’après le récit d’un témoin, dans la nuit d’hier à Mermoz, au nombre de trois, des agresseurs s’en sont pris à une femme enceinte et son accompagnateur, mais ils ne sont pas allé loin.



Ils ont été heurtés par l'homme qui accompagnait la dame, qui a pu les rattraper avec sa voiture. L’un des agresseurs est mort sur le coup de la violence du choc et l’autre serait entre la vie et la mort. Le troisième est en cavale, détaille "Seneweb".