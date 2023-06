Message de l’Aid el Kebir m Khalifa Sall exhorte chaque sénégalaise et chaque sénégalais à prôner la paix et l’unité …. En ce jour de commémoration de l’Aid el Kebir en souvenir du sacrifice que Dieu demanda au prophète Ibrahim (as) pour éprouver sa foi, je souhaite une bonne fête à toute la Ummah islamique.

Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Juin 2023 à 17:09 | | 0 commentaire(s)|

J’ai conscience que les événements de ce début de mois, combinés au coût élevé de la vie rendent, pour certains d’entre nous, cette célébration difficile.



Toutefois, souvenons-nous que la #Tabaski c’est aussi un moment d’introspection, de solidarité, de partage et de compassion.



J’exhorte chaque sénégalaise et chaque sénégalais à prôner la paix et l’unité afin qu’ensemble nous surmontions les nombreux défis auxquels notre nation fait face, dans le respect des droits de chacun et d’une prospérité partagée par tous.

Dewenety

.



