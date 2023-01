Mesures individuelles : les nominations issues du Conseil des ministres du mercredi 18 janvier 2023

• Monsieur Thierno Ndiaye, Spécialiste en Management commercial et en ingénierie financière, est nommé Président de Conseil d’Administration de la Société Africaine de Raffinage (SAR), en remplacement de Monsieur Diène Faye ;



• Madame Seyni Beye, Gestionnaire des Données et spécialiste en Transformation digitale, est nommée Président du Conseil d’administration de l’Ecole nationale de Cybersécurité ;



• Monsieur Ibrahima Gueye, Inspecteur principal du Trésor, est nommé Inspecteur des Finances au Ministère des Finances et du Budget ;



• Monsieur Cheikh Abdou Lahad Mbacké Sarr, Planificateur, est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement au Ministère des Finances et du Budget, en remplacement de Monsieur Ibrahima Gueye, appelé à d’autres fonctions ;



• Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Spécialiste en Management et Régulation des Marchés publics, est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement du Ministère des Pêches et de l’Economie maritime, poste vacant ;



• Monsieur Demba Gaye, titulaire du diplôme d’études supérieures spécialisées en Gestion des Entreprises du secteur de l’Energie, précédemment Conseiller technique du Ministre du Pétrole et des Energies, est nommé Directeur du Développement des Energies renouvelables, poste vacant ;



• Monsieur Sana Sané, Géographe spécialiste en Environnement et Développement, est nommé Directeur du Centre régional des Œuvres universitaires sociales du (CROUS) de Ziguinchor, en remplacement de Monsieur Moustapha Lo Diatta, appelé à d’autres fonctions ;



• Madame Catherine Marie Thérèse Faye Diop, Architecte DPLG, Directeur de l’Architecture au Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, est nommée Commissaire du Gouvernement auprès de l’Ordre des Architectes du Sénégal ;

• Messieurs Abou Kane, Babacar Mbaye Ndiaye et Babacar SENE sont nommés Professeurs titulaires à la Faculté des Sciences économiques et de gestion de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;



• Monsieur Moustapha Sokhna est nommé Professeur titulaire de Didactique des disciplines à la faculté des Sciences et technologies de l’Education et de la formation de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar ;

• Madame Ndeye Thiam, Monsieur Ousmane Seydi, Monsieur Abdoul Aziz Ciss, et Monsieur Mamadou Diallo sont nommés Professeurs assimilés à l’Ecole Polytechnique de Thiès.



Fait à Dakar, le mercredi 18 Janvier 2023

Par le Ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises, Porte-parole du Gouvernement Abdou Karim Fofana