Météo : Des orages et pluies d'intensités variables attendues sur l'ensemble du territoire…

Au cours de la période allant du 23 au 25 juillet 2024, des conditions atmosphériques favorables à des orages et pluies d’intensités variables, devenant fortes sont attendues progressivement sur l’ensemble du territoire national, informe ce lundi l’ANACIM dans un bulletin météorologique Spécial.

En effet, prévoit la météo, Dans la matinée et l’après-midi du mardi 23 juillet 2024, des activités pluvio-orageuses modérées à fortes intéresseront graduellement les localités Est (Matam, Bakel et Tambacounda) et Sud (Kédougou, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor et Cap-Skirring). Dans la soirée allant à la nuit, ces systèmes pluvieux évolueront vers le Nord (Saint-Louis, Podor, Linguère et Louga), le Centre (Fatick, Kaolack, Kaffrine, Koungheul, Diourbel et Touba) ainsi qu’à Dakar, Thiès et Mbour.

La journée du mercredi 24 juillet s’annonce pluvieuse sur toute l’étendue du territoire, avec des orages et pluies d’intensités variables voire fortes sur la façade Ouest du pays (Ziguinchor, Fatick, Kaolack, Dakar, Thies, Diourbel), ajoute l’Anacim.

Les manifestations pluvieuses persisteront légèrement le jeudi 25 juillet sur le pays. Cependant, les probabilités de pluies sont plus élevées sur les localités proches du littoral, le Sud et le Centre, annoncent les prévisionnistes.





Source : Source : https://www.jotaay.net/Meteo-Des-orages-et-pluies-...

