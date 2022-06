Météo : des orages et des pluies sont attendus

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Juin 2022 à 12:38

Au courant des prochaines 24 heures, des orages et pluies sont attendus sur les localités Sud-est (Kédougou, Goudiry, Tambacounda et Kolda) du pays avec toutefois des risques de débordements sur Kaffrine et Casamance, annonce l’agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim). Sur le reste du territoire, le temps restera ensoleillé à passagèrement nuageux, rapporte Rewmi.



La chaleur se maintiendra sur le pays particulièrement dans les régions Nord où les maximas de température avoisineront 42 à 44°C. Sur le littoral, cependant, cette chaleur sera moins sensible. Les visibilités seront réduites par de la poussière en suspension surtout sur la moitié Nord du territoire.

Ndèye Fatou Kébé