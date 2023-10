Meurtre à Hlm 4 : Le frère d’«Assassin» poignarde mortellement son antagoniste Un meurtre horrible vient d’être commis aux Hlm 4. La victime, répondant au nom de S N Diouf, est âgée de 35 ans. Quant au présumé meurtrier, c’est le jeune frère du bien nommé « Assassin » qui a déjà signé deux meurtres dans le même quartier et dont le dernier a été commis quelques mois après une grâce présidentielle obtenue en avril 2020.

S. Sy va rejoindre son grand frère, M. Sy en prison. Ce dernier a déjà commis deux meurtre dans le même quartier dont le dernier quelques mois après une grâce présidentielle obtenue en 2020.



Il avait en effet assassiné le nommé P M Kanouté lors d’une dispute à propos d’une modique somme d’argent. Ce jour-là, une dispute avait éclaté entre les deux protagonistes avant que le bien nommé ‘’Assassin’’ tue de sang-froid son antagoniste.



C’est son jeune frère, S Sy qui vient de signer un crime dans le même quartier où les deux frères ont grandi. D’après les éléments de la brigade de recherches de la police des HLM, hier mardi, aux environs de 14 heures 35 minutes, leur service a été saisi par l’ambulancier du centre de santé des HLM 5 qui les a avisés du décès d’un individu qui a été poignardé.



Sans tarder, les éléments du commissariat se sont transportés sur les lieux du crime qu’ils ont quadrillé. Une enquête de voisinage leur a fait savoir que la victime a été poignardée par le nommé S Sy, jeune frère de M. Sy alias ‘’Assassin’’. C’est ainsi que les policiers se sont déplacés jusqu’au domicile du mis en cause avant de l’interpeller.



Sur place, les flics ont découvert des seringues, des tubes servant à conditionner du chanvre indien, un couteau et une paire de ciseaux, qui serait peut-être l’arme du crime.



Face aux policiers, le mis en cause, S. Sy, a reconnu sans ambages les faits qui lui sont reprochés. « C’est suite à une bagarre avec la victime aux Hlm 4 que je l’ai poignardé avec une paire de ciseaux », a-t-il avoué. Le meurtrier présumé a été ainsi arrêté et déféré au parquet.

