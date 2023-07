Meurtre au quartier Pikine de Diourbel : Modou Diop «Chinois» poignarde mortellement Kouly Camara pour une histoire de fille

Un mort par arme blanche et huit interpellations. Tel est le lourd bilan d'une triste soirée de rixe entre jeunes du quartier Pikine de la commune de Diourbel. Les faits ont débuté dans la soirée du 15 au dimanche 16 juillet dernier. Modou Diop "Chinois", accompagné par ses trois copains, est allé rendre visite à sa copine Soda Mbaye. Mais puisque leur visite n'était pas du goût des jeunes du quartier, ‘’Chinois’’ et ses amis, moins nombreux, ont été chassés à coups de gourdins et de pierres. Un affront qu'ils ne pouvaient pas laisser passer. Et le soir suivant, Modou Diop Chinois et ses camarades ont tendu une embuscade à Kouly Camara et compagnie. Ils les ont interceptés sur le chemin du retour et un sanglant affrontement s'en est suivi.



D'après les témoins de la scène, c'est Modou Diop "Chinois" qui a dégainé un couteau de cuisine avec lequel il a poignardé Kouly Camara dans la bagarre. Le coup a été d'une violence telle que le blessé qui baignait dans une mare de sang, ne pouvait plus respirer. Alertés, les éléments de la trente deuxième compagnie d'incendie et de secours de Diourbel ont rappliqué en moins d'une demi heure sur les lieux du drame. Ainsi, les soldats du feu ont transporté le blessé au service des urgences de l'hôpital régional Heinrich Lübke de Diourbel où les blouses blanches l'ont pris en charge. Malheureusement, Kouly Camara a succombé à ses graves blessures après avoir passé la moitié de la nuit entre les mains des médecins. Informés du décès, les éléments du commissariat central de Diourbel sont allés mener des investigations au quartier Pikine. Ils ont alors procédé à l'arrestation de huit jeunes dont Modou Diop "Chinois". Ces derniers ont tous été placés en garde à vue hier lundi 17 juillet 2023.



Ils seront présentés au procureur près le tribunal de grande instance de Diourbel, ce mardi 18 juillet dans la matinée. D'après des sources proches du dossier, le procureur aurait refusé de délivrer un certificat d'inhumation à la famille du défunt au motif que la dépouille doit être transportée à Dakar pour les besoins de l'autopsie. Une affaire à suivre.



L'As