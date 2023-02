Meurtre lors d’un « Thiant » : le présumé meurtrier fugitif arrêté

Fin de cavale pour Nazir Preira. Collecteur d’ordures âgé de 23 ans, il avait poignardé à mort Amdy Peulh à la suite d’une violente bataille rangée au cours d’un « Thiant » (chant religieux nocturne) à Keur Massar.



Les faits ont eu lieu dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 février dernier au quartier Mbaaru Serigne Touba. Le meurtrier présumé élargi de prison il y a 15 jours après une peine de 2 ans, est en fuite.



Les pandores ont été informés par les « toubibs » du poste de santé de Keur Massar de l’arrivée d’un jeune blessé par arme au niveau du coup et qui est décédé quelques minutes.



Aussitôt, les gendarmes débarquent sur les lieux du crime et font le tour des maisons pour procéder à l’arrestation de toutes les personnes ayant pris part au « thiant ».



Au total, 18 jeunes ont été arrêtés et l’enquête a permis d’arrêter Nazir Preira, auteur du coup mortel, indique Libération.



Avec Senenews